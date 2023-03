Neos Maaseik op bezoek in het Neoshuis in Sint-Niklaas

Van iedere Neosclub wordt verwacht dat men eens op bezoek gaat in het Neoshuis in Sint-Niklaas.

Neos Maaseik heeft deze uitstap dit jaar in het programma opgenomen. In het Neoshuis werden ze ontvangen door directeur Martin en zijn crew. Onder het genot van een drankje werd hun Neoskennis getest aan de hand van enkele quizvragen en tegelijkertijd kregen ze informatie over de Neoswerking. Vanwege het slechte weer werd de wandeling door Sint-Niklaas geschrapt en trokken de bezoekers rechtstreeks naar brasserie Graanmaat voor de lunch. In de namiddag bezochten ze met een enthousiaste/gedreven gids het Mercatormuseum. Een drankje in het Neoshuis was de afsluiter van deze gezellige maar natte daguitstap.