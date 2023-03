Culturele avond met Jan De Smet bij Sint-Lambertusgilde in Laren-Lummen

Voor de meeste mensen zal zijn naam onlosmakelijk verbonden blijven met De Nieuwe Snaar. 32 jaar lang kon hij er zijn muzikaal ei kwijt maar in de Larense gildezaal bewees hij dat hij nog lang niet uitgelegd is. Met een sprekend gemak bespeelt deze virtuoos de gitaar, de banjo, de ukelele, de Hawaïaanse gitaar en een Indisch snaarinstrument. In een ode aan de blues speelt hij zelfs accordeon en mondharmonica tegelijkertijd. Een groot deel van zijn optreden is een hommage aan tal van muzikale grootheden waar hij naar opkijkt: Drs. P, Kris de Bruyne, Wannes Van de Velde, Woody Guthrie… maar ook wielerlegende Rik Van Looy ontbreekt niet. Bij 'Café zonder bier' bracht hij zowaar De Jordaan uit Molem terug tot leven.Opa Jan maakt elk jaar een lied voor de verjaardag van zijn kleinkinderen, het publiek genoot ervan samen met hem. Afsluiten deed hij al rappend. Op onnavolgbare wijze gaf hij zijn publiek een eigen kijk op de geschiedenis van ons vorstenhuis in de Dynastie-Rap.