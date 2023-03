Okra Kortessem geniet van voorstelling 'De Hertog van Alken'

Acteur Bert Cosemans - met roots in Alken en bekend van Lisa, Lilly en Marleen -. bracht zijn tweede onemanshow. Okra Kortessem was van de partij.

Het was een fijn verhaal over maatschappelijke bewustwording met echte en verzonnen mensen. Met in de hoofdrol het porseleinen beeldje van de Hertog van Alken. Bert verraste iedereen met zijn acteertalent. Achteraf konden alle aanwezigen gezellig napraten.