Zwangere vrouw vermoord toen ze drugsbende wilde bestelen

Een zeven maanden zwangere vrouw uit Chicago plande een drugsbende te beroven, maar kwam daarbij zelf om het leven. Dat rapporteerde een bron uit de wetshandhaving aan de Chicago Sun-Times. De 21-jarige Genesis Escobar werd meermaals beschoten, nadat ze bij de dealers in de auto stapte.

Genesis Escobar beraamde samen met haar vriend een overval, maar die liep volledig fout. Ze stapte om 1 uur ’s nachts in de auto van de bende, waarna ze haar in de schouder, rug en hand schoten, zo bevestigde de politie. Volgens getuigen dumpten zij haar lichaam daarna op straat, bedekt met een stapel cashgeld.

Haar vriend die buiten de auto op uitkijk stond, zou Escobar voor dood hebben achtergelaten, na nog snel wat van het geld mee te pikken. De zwangere vrouw werd nog naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten. Ook haar ongeboren baby overleefde het niet.

Een veiligheidscamera van een gebouw in de buurt filmde alles, maar de politie kon niet meteen iemand arresteren. Het onderzoek loopt nog volop. Escobar was zelf ook al bekend bij de politie, na eerdere beschuldigingen voor onder meer diefstal en drugsbezit. Op het moment van de mislukte overval was ze voorwaardelijk vrij.