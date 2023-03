Acteur Chaim Topol, bekend van ‘Fiddler on the Roof’, overleden

De Israëlische acteur Chaim Topol is donderdag op 87-jarige leeftijd overleden. Topol verwierf bekendheid voor zijn rol van Tevye in de musical en de film ‘Fiddler on the Roof’. De Israëlische president Isaac Herzog meldt Topols overlijden donderdag op Twitter, en roemt hem als een “reus van de Israëlische cultuur”.

Na een eerste rolletje naast Kirk Douglas en Frank Sinatra, in de actiefilm ‘Cast a Giant Shadow’ (1966), maakte hij in Londen zijn opwachting in de musical ‘Fiddler on the Roof’. Eerder speelde hij ook al de hoofdrol in de Israëlische versie van die musical. In de filmversie van diezelfde musical, uit 1971, speelde Topol eveneens de rol van Tevye. Hij werd de eerste Israëlische acteur die voor een Oscar genomineerd werd, maar hij kon die bekroning niet verzilveren.

Van eind jaren 60 tot 2009 kroop Topol uiteindelijk meer dan 3.500 keer in de huid van Tevye, van West End tot Broadway.

Doorheen zijn carrière was Topol in meer dan 30 films in Israël en daarbuiten te zien. Behalve ‘Fiddler on the Roof’ geniet hij ook enige bekendheid voor zijn rol van Milos Colombo in de James Bond-film ‘For your Eyes only’ (1981).

Een van die buitenlandse films is ‘Left Luggage’, het debuut van Jeroen Krabbé dat zich afspeelde in de jaren 70 in de Antwerpse Joods-orthodoxe gemeenschap.

Midden vorig jaar maakte zijn zoon bekend dat de acteur aan Alzheimer leed.