Russisch meisje (13) moet naar weeshuis na tekening over de oorlog, papa riskeert 3 jaar cel

Masja Moskaljova, een Russisch meisje van 13 jaar oud, kreeg op school de opdracht om een tekening te maken over de oorlog. Door haar kunstwerkje, waarop “Glorie aan Oekraïne” te lezen valt, is ze in een weeshuis geplaatst waar ze geen contact heeft met de buitenwereld. Haar vader kreeg huisarrest en riskeert drie jaar cel omdat hij het Russische leger “in diskrediet bracht” en de “verkeerde waarden en normen” meegaf aan zijn dochter.