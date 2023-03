Vlaamse overheid blokkeert per direct toegang tot TikTok op computers en smartphones van personeel

Eerder op de dag had minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) de lokale besturen opgeroepen om TikTok te verbieden op de werktelefoons van personeelsleden. Eerder deze week had minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) een gelijkaardige oproep gedaan voor het federale overheidspersoneel en ook op Europees niveau zijn dezelfde stappen gezet. De populaire app TikTok zou door de Chinese overheid gebruikt kunnen worden om informatie in te winnen.

Nu wordt er ook op Vlaams niveau ingegrepen. Digitaal Vlaanderen - het agentschap dat onder de bevoegdheid valt van minister-president en minister van Digitalisering Jan Jambon - heeft op basis van verschillende adviezen beslist om “per direct de toegang tot de app TikTok voor alle overheden die gebruik maken van de gemeenschappelijke IT-dienstverlening en het netwerk van de Vlaamse overheid te blokkeren”. “Het netwerkverkeer naar het socialemediaplatform wordt geblokkeerd en op computers en smartphones wordt de app uitgeschakeld”, luidt het.

Ook overheidsdiensten die zelf hun IT organiseren krijgen het advies dezelfde maatregelen te nemen “en hun medewerkers op te roepen de app te verwijderen”. “Het is belangrijk dat alle medewerkers bij de overheid zich bewust zijn van de risico’s die het gebruik van de app stelt. Informatieveiligheid is een taak en verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Daarom adviseren we alle entiteiten om dit verbod te volgen en hun medewerkers hiertoe aan te sporen”, zegt Johan Smekens van Digitaal Vlaanderen.