Tim Merlier en Arnaud De Lie komen allebei te laat in nieuwe massasprint Parijs-Nice: “We zijn hier om te winnen, niet om te leren”

Een nieuwe Belgische ritzege zat er ook donderdag niet in in Parijs-Nice. Tim Merlier en Arnaud De Lie kenden allebei geen vlekkeloze aanloop naar de sprint en moesten vrede nemen met plekken 3 en 24. “We moeten vroeger vooraan zitten”, vertelde De Lie na de finish.

Tim Merlier: “Ik werd eruit gereden door iemand van Wanty”

“Het was weer een sterke lead-out van de ploeg”, vertelde Tim Merlier, die na een hectische slotkilometer nog derde werd. “Op een kilometer van de finish proberen we ons goed te positioneren, maar op dat rondpunt waren er een paar renners die bijna vallen. Iemand van Wanty reed me er dan uit. Ik kwam binnendoor en ik kon geen kant op. Daardoor kwam ik te laat in de eindsprint. Ik denk dat ik weer een goede sprint reed, het belangrijkste is dat ik niet gevallen ben. Ik wilde graag mijn vijfde zege van dit seizoen pakken, maar het is niet gelukt.”

Arnaud De Lie: “We zaten niet goed geplaatst, daardoor kwamen we te laat terug”

“Ik denk dat er vandaag wat koersinzicht ontbrak”, vertelde Lotto-Dstny-renner Arnaud De Lie. “We zaten op dat rondpunt op een kilometer van de finish niet goed geplaatst. We zijn daarna nog teruggekeerd, maar dat was veel te laat. Als je iedere keer de sprint vanaf plek vijftien moet beginnen, bereik je niks. Of dit een leerschool is voor ons? Nee, een nederlaag. We komen hier om te winnen, niet om te leren. We hebben de capaciteit om te winnen. We moeten vroeger vooraan zitten.”