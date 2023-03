Achel wil revanche tegen Waremme

Achel beëindigde de reguliere competitie als zevende en plaatste zich dus niet voor de Champions Play-Offs. In een mini-nacompetitie met Guibertin en Waremme starten de Noord-Limburgers zondag in Luik de zoektocht naar een Europees ticket. “Daarvoor moeten we eerst Guibertin of Waremme achter ons laten in deze Challenge Play-Offs”, aldus voorzitter Joos Gysen. “Als dat lukt wachten ons twee finales op verplaatsing tegen een ploeg uit de Champions Play-Offs. We reizen zondag naar Waremme met een volledig fitte kern. De jongens zijn uit op revanche na de recente zware nederlaag in de reguliere competitie. Onze opslagdruk zal bepalend zijn. Enkel zo kunnen we Romain Abinet en hun sterke middens aan banden leggen.” (rkb )

Waremme vs. Achel, zondag 14 uur.