Actrice Sharon Stone onthult hoe ze voogdij verloor door erotische scène in ‘Basic instinct’

Haar performance in de film ‘Basic Instinct’ leverde de Amerikaanse actrice Sharon Stone (64) heel wat roem op, maar had ook een verwoestende impact op haar persoonlijk leven. Dat vertelt ze nu in een openhartig interview. Ze verloor de voogdij over haar zoon, nadat de rechter de 4-jarige vroeg of hij wist of zijn moeder “seksfilms” maakte.

Sharon Stone vertelde in de podcast Table for two with Bruce Bozzi hoe haar rol in de film Basic Instinct (1992) tegen haar gebruikt werd in haar scheidingszaak in 2004. “Ik verloor de voogdij over mijn kind”, zei ze. “De rechter vroeg aan mijn kind, mijn kleine jongen: Weet jij dat jouw moeder seksfilms maakt?” Volgens haar is er iets grondig mis met het systeem. “Ze bekeken wat voor ouder ik was, omdat ik die film maakte.”

LEES OOK. Sharon Stone schrijft onthullende biografie: verkrachting, beroerte en ongewilde borstvergroting

Haar zoon Roan was op dat moment vier jaar oud. Ze adopteerde hem in 2000 samen met haar toenmalige man Phil Bronstein. Nadat Bronstein in 2003 de scheiding aanvroeg, barstte een strijd los over wie het voogdijschap zou krijgen. De rechter besliste in het voordeel van Stones ex-man. Zijzelf kreeg bezoekrecht. Die beslissing zou haar zodanig veel stress bezorgd hebben dat ze niet veel later in het ziekenhuis belandde vanwege hartproblemen. “Het brak mijn hart, letterlijk.”

En dat door, volgens haar, slechts een streepje naakt, maar op dat moment was dat ongezien. “Mensen lopen nu zonder ook maar iets aan te hebben rond op gewone tv. Je zag me misschien één zestiende van een seconde deels naakt en ik verloor de voogdij over mijn kind”, zegt ze, verwijzend naar de beruchte ondervragingsscène. In haar memoires, die ze vorig jaar uitbracht, schreef ze bovendien dat regisseur Paul Verhoeven haar misleid had en lang voorhield dat er “niets te zien was”.