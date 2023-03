Eenmaal, andermaal… verkocht: alles wat je moet weten om je slag te slaan op een veiling

“Zo’n veiling, da’s behoorlijk spannend”, zegt Axel Daeseleire in ‘Eenmaal Andermaal’, het VTM-programma waarin bekende Vlamingen op zoek gaan naar objecten die hen op de veiling de grootste winst kunnen opleveren. “Leuke televisie, maar in het échte leven komt er veel meer bij kijken”, zegt veilingmeester Pol Desmet (57) van Flanders Actions. Hij heeft al 35 jaar ervaring in het wereldje en vertelt wat je als koper of verkoper absoluut moet weten om geen slag van de hamer te krijgen.