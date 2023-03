Tachtiger die leeftijdsgenoot doodreed, krijgt 3 maanden cel: “Hij was te koppig om hulp te accepteren”

De politierechtbank van Leuven heeft donderdag drie maanden cel, 1.600 euro boete, beide met uitstel, en een rijverbod van drie maanden opgelegd aan een tachtiger die verantwoordelijk is voor een dodelijk ongeval in Diest. Bovenop dat rijverbod verklaarde de rechtbank de man lichamelijk ongeschikt om achter het stuur te kruipen. De man is ondertussen zo goed als blind en was al niet meer van plan om ooit nog een auto te besturen.

Op 25 februari 2021 wilde het 88-jarige slachtoffer met de fiets aan de hand de Omer Vanaudenhovelaan in Diest oversteken, wanneer ze geraakt werd door Armand C. (87). De vrouw werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan haar verwondingen. De verkeersdeskundige stelde vast dat de man op dat moment 110 km/u reed, waar hij 50 mocht.

Een wetsarts stelde na de feiten vast dat de man niet meer in staat was om een auto te besturen door zijn slechte zicht. Zijn advocaat gaf aan dat de man niet meer wilde rijden: “Het was een bijzonder traumatische ervaring voor meneer”, legde ze uit. Zijn rijbewijs, dat na het ongeval uit voorzorg 15 dagen was ingetrokken, was hij zelfs nooit gaan ophalen.

Armand C., die door fysieke problemen niet op de zitting was, en zijn verdediging hadden geen van de feiten betwist op de zitting, alleen zetten ze vraagtekens bij hoeveel hij te snel had gereden. Ook beweerde zijn advocaat dat hij het slachtoffer niet had gezien, maar net na het ongeval had hij aan agenten het omgekeerde beweerd. De rechtbank begreep dat hij het ongeval niet had willen veroorzaken, maar vond dat het wel perfect vermijdbaar was, had C. zijn snelheid aangepast.