Finland en Zweden praten opnieuw met Turkije over NAVO-lidmaatschap

Finland en Zweden hebben de gesprekken met Turkije hervat over de toetreding van beide landen tot de NAVO. Na een wekenlange pauze zijn de onderhandelaars van de drie landen donderdag opnieuw bijeengekomen in Brussel, bevestigen NAVO-bronnen. Ook secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO nam deel aan de vergadering.

De zogeheten noordelijke uitbreiding van de westerse militaire alliantie moet worden goedgekeurd door alle 30 leden. Momenteel ontbreekt alleen nog het ‘ja’ van Turkije en Hongarije.

Na decennia van neutraliteit hebben Zweden en Finland in mei vorig jaar het lidmaatschap aangevraagd na de Russische inval in Oekraïne.

Turkije blokkeert de toetreding van beide landen. Het beschuldigt Zweden ervan onvoldoende op te treden tegen “terroristische organisaties”. Ankara maakt zich vooral zorgen om de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Naar verwachting zal Hongarije binnenkort zijn goedkeuring geven.

Er zijn verschillende gesprekken geweest tussen de drie landen om de blokkade op te lossen. Turkije heeft ze echter opgeschort na islamofobe acties in Stockholm in januari. De hervatting van de gesprekken wordt in de Noord-Europese landen al als een succes beschouwd. Een snelle doorbraak wordt echter niet verwacht.