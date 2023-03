PODCAST. Een verandering voor de rest van je leven: “Ik wil geen 20 kilo afvallen, ik wil gewoon gezond leven”

In de vorige aflevering hoorden we hoe Johan Clerx zich in het conservatieve traject van het Obesitascentrum heeft gesmeten. En tijdens dat programma van 24 weken viel hem al op dat de kilo’s er veel minder snel af gingen dan bij andere diëten die hij al had geprobeerd. Nu vertelt Johan wat de “eindstand” is na zes maanden intensieve begeleiding in het ziekenhuis.

Wat voor Johan misschien nog het allerbelangrijkste is in zijn hele traject: hij heeft zijn gewichtsverlies ook na zijn passage in het Genkse ziekenhuis kunnen vasthouden. “Ik zie wel waar het eindigt. Ik heb nu niet het doel om nog 20 kilo af te vallen, nee, ik wil mij gewoon beter voelen en gezonder leven.”

Johan Clerx: “Ik wil mij gewoon beter voelen en gezonder leven.” — © Karel Hemerijckx

En die ingesteldheid van Johan is volgens endocrinoloog Yves Kockaerts van Ziekenhuis Oost-Limburg de juiste. “Ik focus mij niet zozeer op: hoeveel kilo zijn de patiënten verloren? Ik denk dat het allerbelangrijkste is: hoe gemotiveerd zijn ze? De instelling van de patiënt is belangrijker dan het resultaat dat ik na zes maanden zie.”

Tot slot ronden we deze podcastreeks af met hoe de maatschappij kijkt naar mensen met obesitas. En het antwoord daarop is niet positief. Vaak is dat immers met een beschuldigende vinger richting de persoon met obesitas. Dokter Wim Bouckaert: “De perceptie in de maatschappij is dat overgewicht enkel en alleen de schuldig is van de patiënt. Hij eet te veel en beweegt niet. Natuurlijk heeft de patiënt een zekere verantwoordelijkheid, maar dat beschuldigende moet eruit.”

Psycholoog Raoul Grothauzen. — © Sven Dillen

Bovendien is een operatie of een traject in een obesitascentrum zeker gemakkelijke oplossing voor de patiënten. Want het grootste werk, dat moeten ze toch nog steeds zelf doen. En daar verdienen ze gerust ook een schouderklopje voor, vindt psycholoog Raoul Grothauzen. “Met een operatie veranderen we de anatomie van het spijsverteringsstelsel, maar meer niet. Het is geen operatie voor ons hoofd, voor hoe we ons voelen en naar eten kijken. Het overgrote deel van het werk ligt bij de mensen zelf en daarvoor mogen ze zich vaker een schouderklopje geven van: oké, ik heb het toch maar gedaan.”

