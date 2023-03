Aftellen naar de Oscars: gaat deze grote slokop ook met de meeste gouden beeldjes naar huis?

Een beeld uit ‘All Quiet on the Western Front’. — © AP

Kan Lukas Dhont zondagnacht zijn jongensdroom verzilveren? In de nacht van 12 op 13 maart weet de Gentenaar of hij de eerste Belgische regisseur wordt die een Oscar wint met een langspeelfilm. ‘Everything Everywhere All At Once’ is zonder twijfel de grootste slokop met elf nominaties. Wij maakten een overzicht van de belangrijkste categorieën.

Beste Film

1. All Quiet on the Western Front

De ideale film om de Wapenstilstand op 11 november 1918 te herdenken? Bekijk de eerste Duitse versie van de klassieker Im Westen nichts Neues, een aangrijpend oorlogsdrama dat ook historische context biedt.

2 . Avatar: The Way of Water

Meer dan drie uur naar blauwe mannetjes met een boksersneus kijken en het verveelt geen minuut: James Cameron toont met Avatar: The Way of Water aan Marvel hoe je écht een grote publieksfilm maakt.

3. The Banshees of Inisherin

Wat doe je als je beste vriend plots niet meer met je wil praten? Dat is de eenvoudige premisse van de Ierse film The Banshees of Inisherin van Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Wat volgt, heeft aanvankelijk iets van Wachten op Godot – het beroemde toneelstuk van Samuel Beckett over twee mannen die wachten op iemand die nooit komt – maar McDonagh geeft er een flinke draai aan, want zijn protagonisten veranderen zienderogen.

4. Elvis

5. Everything Everywhere All at Once

Rekening houdend met de verhouding kostprijs-opbrengst (25 miljoen dollar/94 miljoen dollar) is Everything Everywhere All at Once een van de meest succesvolle films van het jaar. Niet slecht voor een film die je mogelijk niet helemaal zal begrijpen na een eerste én tweede visie. Al na een half uur kan je draad kwijtraken.

6. The Fabelmans

Momenteel bereidt Steven Spielberg (76) als regisseur de remake van Bullit voor en als producer de lancering van Indiana Jones 5. Maar eerst is er nog zijn meest persoonlijke film: The Fabelmans.

7. Top Gun: Maverick

Met de sequel Top Gun: Maverick keert Tom Cruise terug naar de actiefilm die in 1986 van hem een superster maakte. Deze machoprent baadt helemaal in nostalgie naar jong zijn in de eighties.

8. Tár

Is Tár van Todd Field een aanval op de cancelcultuur? Of het omgekeerde? Iedereen heeft er een mening over. Maar waar iedereen het wel over eens lijkt te zijn, is de vertolking van Cate Blanchett: uniek.

9. Triangle of Sadness

Meestal valt er weinig te lachen met een Gouden Palm-winnaar. Triangle of Sadness zal flink wat lachsalvo’s sorteren en zelfs herinneringen oproepen aan een beroemde Monty Python-scène.

10. Women Talking

Beste Regie

1. Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

2. Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

3. Steven Spielberg (The Fabelmans)

4. Todd Field (Tár)

5. Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Beste Acteur

1. Austin Butler (Elvis)

2. Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

3. Brendan Fraser (The Whale)

Een grote kanshebber voor de Oscar voor Beste Acteur is Brendan Fraser. Hij maakt veel indruk als enorm dikke man in het drama The Whale. De Fraser van The Mummy-actiefilms ga je hier niet herkennen.

4. Paul Mescal (Aftersun)

Dat het debuut van de Schotse Charlotte Wells uitgeroepen werd tot een absolute topper, is enigszins vreemd. In Aftersun lijkt niets te gebeuren. De prent heeft het over de elfjarige Sophie die met haar vader Calum (Oscargenomineerde Paul Mescal) naar een Turks vakantieoord trekt. Ze luieren, zwemmen, eten en kletsen. Meer ‘verhaal’ is er niet. Maar Wells laat die trip, deels opgenomen met een DVcam, bekijken door volwassen Sophie die zich tracht te herinneren wie haar vader was.

5. Bill Nighy (Living)

Beste Actrice

1. Cate Blanchett (Tár)

2. Ana de Armas (Blonde)

Wie op zoek is naar een zeer originele film moet beslist Blonde zien: de langverwachte Marilyn Monroe-biopic van Andrew Dominik. De film is wel lang en niet voor iedereen, maar hij biedt echte cinema die grenzen verlegt.

3. Andrea Riseborough (To Leslie)

4. Michelle Williams (The Fabelmans)

5. Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Beste Acteur in een bijrol

1. Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

2. Brian Tyree Henry (Causeway)

3. Judd Hirsch (The Fabelmans)

4. Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

5. Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Beste Actrice in een bijrol

1. Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Vier jaar na de Marvel-megahit Black Panther van Ryan Coogler is de sequel daar, maar zonder de hoofdacteur. Wakanda Forever bewijst dat een Marvel-film ook zonder bekende namen of gezichten kan bestaan.

2. Hong Chau (The Whale)

3. Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

4. Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

5. Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Beste aangepaste scenario

1. All Quiet on the Western Front

2. Glass Onion: A Knives Out Mystery

Zoals in Knives Out, de eerste mysteriekomedie van Rian Johnson met Daniel Craig als detective Benoit Blanc, wordt in Glass Onion het Agatha Christie-kaartspel gespeeld. Fun, niets meer, niets minder.

3. Living

4. Top Gun: Maverick

5. Women Talking

Beste orgineel scenario

1. The Banshees of Inisherin

2. Everything Everywhere All at Once

3. The Fabelmans

4. Tár

5. Triangle of Sadness

Beste Fotografie

1. All Quiet on the Western Front, James Friend

2. Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, Darius Khondji

3. Elvis, Mandy Walker

4. Empire of Light, Roger Deakins

Na twee Bondfilms en het oorlogsepos 1917 vond regisseur Sam Mendes het tijd voor een persoonlijke film. Empire of Light handelt immers over zijn liefde voor cinema, maar ook over zijn moeder.

5. Tár, Florian Hoffmeister

Beste Internationale Film

1. All Quiet on the Western Front (Duitsland)

2. Argentina, 1985 (Argentinië)

3. Close (België)

Een echte genrefilm zit er bij Gentenaar Lukas Dhont (31) niet in. Maar hij is dan ook een rasechte auteur van heel persoonlijke arthouse-films. Met Close overtreft hij alvast zijn verrassingsdebuut Girl.

4. EO (Polen)

5. The Quiet Girl (Ierland)