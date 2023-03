‘Yeezy’-sneaker van Kanye West is “collector’s item” nadat Adidas samenwerking stopzette

Sinds Adidas de samenwerking met rapper Kanye West heeft stopgezet na diens antisemitische uitlatingen, lijkt zijn Yeezy-collectie nog meer in trek. Volgens de Amerikaanse schoenenketen Impossible Kicks is de verkoop de jongste maanden met 30 procent gestegen. De keten heeft het over “een collector’s item”.

Adidas en Ye werkten sinds 2015 samen, maar Adidas zette eind oktober vorig jaar een punt achter die samenwerking na antisemitische uitlatingen van de rapper. Maar die hebben de verkoop van de Yeezy sneakers niet getroffen, integendeel. Volgens Impossible Kicks, dat zich specifiek richt op de herverkoop van dure merken, is de vraag sinds oktober/november vorig jaar met 30 procent gestegen. Yeezy behoort nu tot de drie bestverkochte merken. “We verkopen maandelijks zowat 30.000 sneakers en ongeveer 6.000 à 7.000 daarvan zijn Yeezys,” verklaarde de topman aan CNN.

Sommige modellen, zoals de Yeezy 350 met een wit-zwart patroon, worden zelfs 20 tot 40 procent boven de marktwaarde verkocht. De topman meent dat veel klanten hopen dat deze schoen een collector’s item wordt, dat later nog meer waard wordt.

Voor Adidas is de Yeezy-collectie dan weer een kopzorg, want de keten beschikt nog over een grote voorraad producten die moeten worden afgeschreven. Dat kan de winst dit jaar met honderden miljoenen euro doen dalen, waarschuwde het bedrijf. Wat er met de stock zal gebeuren, is nog niet uitgeklaard: mogelijk wordt die vernietigd.