Affiche van Rock Olmen kleurt flink Limburgs

Olmen

Als je deze festivalzomer wil losgaan op Limburgse artiesten moet je zeker naar het Antwerpse Rock Olmen afzakken. Met groepen als Noordkaap, ILA, Peuk, Whispering Sons, Jack Vamp & The Castle of Creep en Bloodflowers kleurt de line-up van het festival wel erg bronsgroen. Ook Black Box Revelation, Sons en de Schotse band Gallus zullen van de partij zijn. En dat is nog niet alles, want aan de affiche wordt binnenkort nog een artiest toegevoegd.

Info en tickets: www.rockolmen.be

