Man uit Kortessem krijgt jaar cel nadat hij op klungelige manier tweedehandswinkel wilt overvallen

Een man uit Kortessem is door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld voor een klungelige overval op een tweedehandswinkel vorig jaar. De 35-jarige T.W. krijgt een effectieve celstraf van een jaar en zijn kompaan, de 20-jarige C.F., een celstraf van acht maanden met uitstel.

Op 21 november vorig jaar stapten T.W. (35) en C.F. (20) vermomd met een sjaal een Oostends tweedehandswinkeltje binnen. Het doel? Een forse buit binnenhalen, al liep de overval niet volgens plan. T.W. greep de uitbaatster vast en eiste onmiddellijk geld, maar dat was buiten de vrouw gerekend. Het slachtoffer verdedigde zichzelf met een vork, waarna de twee mannen op de vlucht sloegen. Tijdens het naar buiten gaan graaiden ze nog snel de handtas van het slachtoffer mee. De uitbaatster zette de achtervolging in en even later werd het duo staande gehouden. Ook de buit werd teruggevonden.

Verkoop van gestolen goederen

De overval was een wraakpoging op de uitbaatster. T.W. had eerder de gestolen ring van zijn moeder in de etalage zien liggen. “Het is algemeen geweten dat de uitbaatster gestolen goederen durft te verkopen”, pleitte Mieke Byttebier, de advocate van T.W.

Het openbaar ministerie was van mening dat het een klungelige overval was. Voor T.W. werd een effectieve celstraf van een jaar gevraagd en voor zijn kompaan acht maanden celstraf met uitstel. De Brugse rechter besliste donderdagochtend het openbaar ministerie te volgen in de strafmaat. T.W. vroeg aanvankelijk een werkstraf, C.F. ging dan weer voor de vrijspraak. De klungelige overval breekt de mannen dus zuur op.