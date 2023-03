UCI behandelt klacht Lotto-Dstny en bekijkt finishfoto GP Monseré

De vraag van Lotto-Dstny om verduidelijking te geven bij de fotofinish van de GP Monseré is niet in dovemansoren gevallen bij de Internationale Wielerunie UCI. Definitief uitsluitsel is er nog niet.

In de UCI-zetel in het Zwitserse Aigle wordt wel degelijk werk gemaakt van de klacht die Lotto-Dstny indiende na afloop van de GP Monseré van afgelopen zondag. Daarin kwam het tot een massaspurt die uitdraaide op een duel tussen Caleb Ewan van Lotto-Dstny en Gerben Thijssen van Intermarché-Circus-Wanty.

De jury riep eerst Ewan uit tot winnaar. De Australiër had zelfs al het flashinterview bij de VRT afgewerkt toen plots het bericht kwam dat Gerben Thijssen alsnog als eerste de finishlijn had gepasseerd. De jury kwam tot die conclusie op basis van de fotofinish.

Ewan en Thijssen afgelopen zondag in Roeselare. — © Getty Images

Bij Lotto-Dstny voelden ze zich koud gepakt, zeker toen beelden opdoken van een wel heel wazige fotofinish. Even later verschenen op sociale media ook de eerste frontale beelden waaruit, volgens Lotto-Dstny, duidelijk kon worden afgeleid dat niet Thijssen maar wel Ewan als eerste zijn wiel over de finishlijn had gedrukt.

Op dit frontale beeld lijkt Ewan dan weer de winnaar te zijn. — © Twitter

Dinsdag raakte bekend dat het Belgische wielerteam duidelijkheid wil en dat het daarom een officiële klacht heeft neergelegd bij de Internationale Wielerunie UCI. Het team wil verheldering omtrent de gebruikte fotofinish. Die werd gemaakt door Cycling Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen.

Wat zegt het reglement?

Wie naar pagina 139 van de door de UCI opgesteld Organisers Guide scrollt, leest dat de finishlijn moet bestaan uit een vier centimeter brede zwarte band geplaatst op een witte band van 72 centimeter, met dus langs weerszijden 34 centimeter. Dat was in Roeselare duidelijk niet het geval. De band was wit op een zwarte achtergrond en veel smaller dan de voorgeschreven 72 centimeter. Ook zou de camera niet correct zijn opgesteld. En bovendien werd de gebruikte foto door de juryleden zodanig opgeblazen dat uiteindelijk niet veel meer dan een wazig beeld overbleef waarop het – niet alleen volgens Lotto-Dstny – onmogelijk was om te zien wie daadwerkelijk als eerste de finishlijn had overschreden.

Bij de UCI wordt de klacht ernstig genomen en zijn ze zelf een onderzoek gestart. Lotto-Dstny zal als eerste op de hoogte worden gebracht van het definitieve uitsluitsel.