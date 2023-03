Primoz Roglic wint pittige heuvelrit in Tirreno-Adriatico, Wout van Aert nog voor slotklim uitgeschakeld door val met Tom Pidcock

Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Sloveen was op de slotklim naar Tortoreto de beste van een uitgedund groepje. Wout van Aert leek een goede kans te maken op ritwinst, maar hij kwam net voor de slotklim ongelukkig ten val met Tom Pidcock nadat die laatste zijn achterwiel aantikte. Lennard Kämna is de nieuwe leider.

De vierde en met 218 kilometer ook de langste etappe van de Tirreno-Adriatico bood een parcours om duimen en vingers bij af te likken. Een heuvelachtig parcours waarbij de klim naar Tortoreto vier keer – de eerste keer met een steil beginstuk, de laatste drie keer via een iets andere route – moest worden bedwongen. De finishlijn lag ook op de top van de klim, ideaal om vuurwerk op te leveren met andere woorden. En ideaal voor mannen als Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Biniam Girmay ...

Met Davide Bias, Filippo Magli, Mads Würtz Schmidt, Valerio Conti en Lucas Eriksson werd de vroege vlucht al heel snel gevormd. Het vijftal werd echter al ruim voor de finish gegrepen: onder impuls van Bora-Hansgrohe zat hun verhaal er op zo’n 55 kilometer van de finish op, net voor het opdraaien van het lokale circuit dat driemaal moest worden afgelegd.

Van der Poel al snel in de problemen

Al snel kwam er een nieuwe aanval. Nadat het peloton de eerste keer over de finishlijn was gekomen, muisde Mikkel Honoré ervanonder. De Italiaan Samuele Zoccarato probeerde de kloof te overbruggen, maar waaide terug – net als Honoré zelf even later. Op de volgende beklimming achtte vervolgens Julian Alaphilippe zijn moment gekomen. De Fransman ging op de trappers staan, maar kreeg onder meer Van Aert in zijn spoor. Voor Van der Poel, Pidcock en Girmay ging het toen al te snel.

Van der Poel, Pidcock en Girmay kwamen nadien wel weer aansluiten, maar ook op de voorlaatste beklimming had het trio het zwaar. Van Aert had daarentegen nog een pak teamgenoten van Jumbo-Visma in steun. Een eerste wegzege van het seizoen dan voor de voormalige Belgische kampioen? Nee. Van Aert zou nog voor de slotklim uitgeschakeld worden door een ongelukkige val met Tom Pidcock, die zijn achterwiel aantikte. De twee drukten elkaar al snel de hand en konden er achteraf om lachen, maar hun winstkansen waren weg.

Op de slotklim regende het aanvallen: onder meer Gianni Vermeersch probeerde het met Attila Valter en Aleksandr Vlasov. Maar het was vooral Primoz Roglic die een sterke indruk gaf. De Sloveen opende de eindsprint en won die ook voor Julian Alaphilippe en Adam Yates. En dat op pas zijn vierde koersdag. De drievoudige Vuelta-winnaar is helemaal terug nadat hij in diezelfde ronde eind vorig jaar lelijk ten val kwam.

Filippo Ganna moest op de allerlaatste beklimming lossen en is zijn leiderstrui kwijt aan Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Die stond vooraf tweede in het algemeen klassement en kwam in de leidersgroep over de streep.