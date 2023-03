Britse vrouw moet de cel in omdat ze haar eigen hamster opat

Op een filmpje op sociale media is te zien hoe de 39-jarige Emma Parker haar hamster Mr Nibbles in een loopbal in haar ene hand vasthoudt. In haar andere hand houdt ze een mes vast. Ze steekt het mes dan in het gat van de bal en beweegt het heen-en-weer. Mr Nibbles weet nog te ontsnappen, terwijl zijn eigenaar hem achternagaat en hem probeert te steken. En dat lukt ook.

Als Parker de hamster weer beet heeft, knijpt ze hem in zijn nek om hem stil te houden. Terwijl Mr Nibbles nog in leven is, snijdt ze hem doormidden. Tijdens de achtervolging en het snijden piept de hamster meerdere keren. Op een tweede filmpje is te zien dat ze de twee delen van haar huisdier opeet.

Volgens Parker had haar hond de hamster gebeten en doodde ze Mr Nibbles omdat ze geen geld had voor een dierenarts. Ze wilde niet vertellen wie haar heeft gefilmd. Voor de feiten moet de Britse vrouw nu de cel in. Volgens aanklager Gordon Holt vindt een dierenarts de filmpjes schrijnend en heeft die nog nooit een dier een geluid horen maken zoals het gepiep van Mr Nibbles. Ook de rechter vindt het “weerzinwekkend voor elk normaal denkend persoon”.