Lichaam vermiste Valentin (23) gevonden in water in Gent

Het lichaam van de vermiste Valentin Footman (23) is donderdagmiddag aangetroffen in het water aan de Oude Dokken. Dat bevestigt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde het labo en wetsarts ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.

Vijf dagen na zijn verdwijning is het lichaam van de vermiste Valentin Footman (23) eindelijk opgedoken. Duikers troffen zijn levenloos lichaam donderdagmiddag aan in de buurt van het Handelsdok. Een rode tent werd geplaatst en de buurt is afgesloten voor het politieonderzoek.

De 23-jarige Valentin Footman uit Incourt werd zaterdag voor het laatst gezien omstreeks 00.30 uur, aan de ‘Kompass Klub’ aan de Nieuwevaart. Hij was daar met vrienden, maar de toegang tot de discotheek werd hem ontzegd omdat hij dronken was. Daarna ontbrak elk spoor van de twintiger.

De federale politie verspreidde een opsporingsbericht. Samen met de lokale politie werd maandag en dinsdag tevergeefs naar hem gezocht in de buurt van de Nieuwevaart en de Kompass Klub en de Oude Dokken. Dinsdag werd met drie boten en duikers in het water aan de Dokken gezocht.

© LMD

Wetsarts en labo

Na een dag onderbreking werd donderdag de zoekactie naar Valentin opnieuw gestart. Met duikers controleerden ze onder de woonboten aan het Handelsdok. Iets voor 13 uur kwam daarop de bevestiging dat het lichaam van de vermiste Valentin (23) in het water was aangetroffen.

“Het lichaam werd aangetroffen in de buurt van de Matadibrug”, bevestigt Alain Remu van de Cel Vermiste Personen. “De familie en vrienden van de man zijn ondertussen op de hoogte gebracht.” De familie en vrienden zijn aangeslagen door het overlijden en wensen niet te reageren.

Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde het labo en een wetsarts ter plaatse. “De omstandigheden van het overlijden worden onderzocht”, laat de parketwoordvoerder weten. “Voorlopig is het te vroeg om uitsluitsel te brengen. Wellicht volgt vrijdag meer duidelijkheid over het overlijden.”

LEES OOK. Voorlopig geen nieuwe zoekactie naar de vermiste Valentin (23): “Camerabeelden worden nu onderzocht”