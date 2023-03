Messenger keert terug in Facebook-app

Facebook en Messenger – dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het sociale medium – werden in 2014 gesplitst in aparte apps. Volgens CEO Mark Zuckerberg destijds was dat nodig “voor een betere ervaring”. Het belang van Messenger is in de daaropvolgende jaren echter fors teruggelopen. Bovendien gebruiken steeds meer jongeren de chatfunctie van TikTok. Daarom keert Meta die beslissing nu om.

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe functie beschikbaar zal zijn voor gebruikers in België.