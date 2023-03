Dilsen-Stokkem

Ballonnen, slingers en alleen maar blije gezichten: na negen maanden bijna onophoudelijk in het ziekenhuis, is kleine Mila Geerkens-Janssen (2) donderdagnamiddag thuis in Dilsen-Stokkem aangekomen. “We zijn eindelijk weer samen met het gezin”, zeggen mama Debbie en papa Kevin.