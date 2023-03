Onze tv-tips: te veel honden, straffe fictie van HBO en compleet van de pot gerukte humor

The Undoing

Play4, vr, 20.20u

Het leven van een New Yorkse therapeute valt in deze Amerikaanse dramareeks in duigen nadat haar man wordt beschuldigd van moord. The Undoing is van de hand van de scenarist van Big Little Lies en heeft in de hoofdrollen de immer grandioze Nicole Kidman én Hugh Grant. Zoals dat tegenwoordig wel vaker gaat met steengoede reeksen krijg je twee afleveringen na elkaar voorgeschoteld.

Wellington Paranormal

Canvas, vr, 23.05u

In een realityshow-achtige serie volgen we agenten terwijl ze zaken onderzoeken zoals de demonische bezetenheid van een tiener, waarna er een exorcisme aan te pas moet komen. De serie is een spin-off van de film What We Do in the Shadows, dat later ook een tv-serie is geworden. De humor is uiteraard van de pot gerukt, maar de makers komen ermee weg.

Louis Theroux: LA Stories

NPO3, vr, 20.25u

De geprezen documentairemaker pakt het iets luchtiger aan dan gebruikelijk. Hij brengt diverse verhalen vanuit Los Angeles. Hij ontmoet mensen wier levens volledig in het teken staat van de enorme hondenpopulatie, een onderschat probleem. Zo gaat hij op pad met een man die tracht duizenden ongetemde zwerfpitbulls te redden. Een minder gekend verhaal, dat ook aandacht mag krijgen. (tove)