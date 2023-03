Bang van clowns? Dat ligt volgens Brits onderzoek hieraan

Om te achterhalen vanwaar de angst voor clowns komt, hebben onderzoekers aan de universiteit van Wales een fear of clowns-vragenlijst opgesteld. Die lieten ze invullen door honderden mensen. De deelnemers moesten aangeven hoe ze stonden tegenover clowns. Beschouwen ze het zien van een clown als een van hun grootste angsten? Denken ze veel aan zo’n geschminkte grappenmaker? En zouden ze de kamer verlaten als er een clown binnenkomt?

Op basis van de antwoorden konden de onderzoekers verschillende oorzaken van coulrofobie achterhalen. Vooral de manier waarop de make-up is aangebracht, boezemt angst in. Clowns zien er door de kleurrijke schmink niet menselijk uit. Daarnaast dragen hun overdreven gelaatstrekken en onvoorspelbaar gedrag bij tot de angst. Meer nog: clowneske make-up maskeert emotionele signalen en zou mensen doen denken aan bloed en de dood.

Coulrofobie is volgens de wetenschappers een fobie die vaker voorkomt dan hoogtevrees. Deze kan – vaak in de kindertijd – op diverse manieren ontstaan: door een slechte ervaring met een enge clown, aangeleerde angst door familie of het zien van een clown die op een negatieve manier in het nieuws komt. Om angst te temperen, geven de vorsers mee dat de meeste clowns achter hun laagje make-up gewoon fijne mensen zijn in plaats van gevaarlijke psychopaten.