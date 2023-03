Man in vorm David Hrncár speelt zich in een mum van tijd in de Beverse harten: “Wil hier de volgende stap in mijn carrière zetten”

David Hrnčár (25) wil bij SK Beveren de volgende stap in zijn carrière zetten. Met drie doelpunten en twee assists heeft de Slowaakse wingback zijn start op de Freethiel niet gemist. Via geel-blauw hoopt hij zich in de kijker te spelen in zijn thuisland. “Ik droom om voor de nationale ploeg te spelen”, vertelt hij in aanloop naar de belangrijke match tegen Beerschot.

David Hrnčár is geen onbekende voor Wim De Decker. De Beverse T1 probeert hem al jaren naar zijn ploeg te halen. Deze winter is dat ook eindelijk gelukt. “Hij volgt mij inderdaad al enkele jaren”, verduidelijkt de Slowaak. “Een jaar geleden belde hij mij of ik naar SK Deinze wilde komen, maar toen viel mijn concurrent uit, waardoor ik bij Slovan Bratislava moest blijven. Het was toen niet het juiste moment. Deze zomer heeft hij mij opnieuw gebeld, maar omdat we kwalificatiematchen voor de Champions League speelden, wilde onze trainer een grote kern. Toen hij deze winter opnieuw contact opnam, wilde ik echt gaan. De deal was uiteindelijk snel beklonken.”

Derde keer, goede keer. En zo streek Hrnčár deze winter neer in het Waasland. Ook mede dankzij vriend en landgenoot Jan Bernat van Westerlo. “Ik heb vooraf uitgebreid met hem gesproken over Beveren en België”, licht hij toe. “Jan zei me: Als je de kans hebt om naar België te komen, mag je dat niet laten liggen. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze. Het is een agressieve competitie met een hoog tempo. Het tempo ligt hier alleszins hoger dan in de Slowaakse eerste klasse.”

Promotie afdwingen

De wingback wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. Geel-blauw bedong bovendien een aankoopoptie. “Ik wil hier graag blijven”, spreekt Hrnčár zijn ambitie voor een verlengd verblijf uit. “Ik voel me heel goed in België en wil hier graag de volgende stap in mijn carrière zetten. Of ik al gesproken heb met de club? Neen, maar als ze de optie lichten, speel ik volgend jaar opnieuw voor SK Beveren. We kunnen hier samen iets moois neerzetten en hopelijk kunnen we de promotie naar eerste klasse afdwingen.”

Met drie doelpunten en twee assists in zes wedstrijden heeft hij alleszins zijn start niet gemist. Onvermoeibaar dweilt hij de rechterflank af en met zijn haarscherpe voorzetten zorgt hij voor gevaar in de bezoekende zestien. “Het is natuurlijk fijn, maar eigenlijk ben ik niet echt bezig met mijn statistieken. Elke wedstrijd start ik met de ingesteldheid dat ik nog geen goal of assist achter mijn naam heb staan. Ik wil mezelf elke match bewijzen. Mijn grootste kwaliteiten? Mijn loopvermogen en mijn voorzetten. De wingback is mijn favoriete positie. Daarvoor heeft de trainer mij ook gehaald.”

Papa Norbert

Voetbal is hem met de paplepel ingegeven. Vader Norbert Hrnčár was zelf ook voetballer en tweevoudig Slowaakse international. De huidige trainer van de Slowaakse eersteklasser Zemplin Michalovce is dan ook zijn grootste idool. “Ik heb alles van hem geleerd”, spreekt hij zijn bewondering uit. “Hij speelde op dezelfde positie, dus ik ben een kopie van hem. Wij praten elke dag over voetbal. Hij volgt ook alle matchen op de voet en achteraf belt hij mij om mijn prestaties te analyseren. Hij heeft twee caps voor de nationale ploeg. Ik zat al eens in de preselectie, maar ik droom ervan om ooit eens voor de nationale ploeg te spelen. Ik wil beter doen dan mijn vader. (lacht) Dat is ook een van de redenen waarom ik naar België gekomen ben. De Belgische competitie staat hoger aangeschreven dan de Poolse of Hongaarse.”