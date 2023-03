Maaseik

Als we de richtlijnen van Jo Schreurs (64) nauwgezet opvolgen, worden we allemaal 100 jaar, zegt hij. Nu de Sporta-baas met pensioen gaat, vertelt hij nog één keer over het verbeteren van de lessen L.O, sportkampen voor 15.000 kinderen, de Ventoux tien keer beklimmen, Kevin De Bruyne, zijn sportieve vrouw, de nieuwe Infinity Run en de inzet voor individuele sporters.