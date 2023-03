LikeMe-maatjes Lotte De Clerck en Francisco Schuster zijn een koppel in musical ‘Hairspray’

De populaire Ketnetserie mag dan op zijn laatste benen lopen, #LikeMe-maatjes Lotte De Clerck en Francisco Schuster laten elkaar nog niet los. Volgend jaar spelen ze in de Vlaamse versie van de musical Hairspray. Net als #LikeMe heeft die musical over een gemengd koppeltje een sterk maatschappelijk thema.

Geëngageerd zijn Lotte De Clerck en Francisco Schuster zeker. In #LikeMe gaven ze jongelui al heel wat stof tot nadenken, en vorige maand waren ze nog samen het boegbeeld van de Vlaamse Week tegen Pesten. En in hun nieuwe project, de succesmusical Hairspray, staan thema’s als body shaming en racisme centraal.

Lotte speelt de rol van Penny, de beste vriendin van de zwaarlijvige Tracy. De keurig christelijk opgevoede Penny wordt verliefd op de zwarte jongen Seaweed, een rol voor Francisco Schuster. Een gemengd koppel of een zwaarlijvig meisje hadden het niet bepaald gemakkelijk in het Amerika van de jaren zestig, de periode waarin de musical zich afspeelt.

Bij Lotte roept de rol veel herinneringen op. “Ik heb de film al ontelbare keren gezien, hij maakt deel uit van mijn jeugd. Als kleine Lotte stond ik al te shaken op de muziek van Hairspray. Het is dus fantastisch en een hele eer om dat nu zelf op het podium te mogen doen en te kunnen delen met zoveel mensen”, straalt de actrice.

Francisco Schuster moet in enthousiasme niet onderdoen. “Ik zag Hairspray Live, en ik dacht écht dat ik op een dag ook Seaweed wou spelen. Er zit zoveel soul in die musical, en zoveel kleur. Ik word nu al gelukkig als ik denk aan al die soulnummers en het feit dat ik daar met mijn zwarte stem mee aan de slag mag.”

Maar Hairspray is pas voor binnen een jaar. Eerst zijn Lotte en Francisco nog even te zien als Emma en Yemi in de slotafleveringen van #LikeMe, het Ketnetsucces waarmee ze in april ook in het Sportpaleis staan.

De musical Hairspray is bij het grote publiek vooral bekend van de spetterende verfilming uit 2007, met John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron en Queen Latifah in de hoofdrollen. Tienermeisje Tracy Turnblad droomt ervan in de populaire The Corny Collins Show te staan. Ze wordt op de auditie echter afgewezen door de producer, omdat ze zwaarlijvig is. Wanneer presentator Corny Collins haar toch een kans geeft, wordt ze van de ene dag op de andere beroemd. Maar als Tracy haar zwarte vrienden mee in de show wil krijgen, lijkt dat een brug te ver in het Amerika van de jaren zestig.

Hairspray, vanaf 15 maart 2024 in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Info: www.deepbridge.be