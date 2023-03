Tiger Woods dreigt 30 miljoen te moeten dokken aan boze ex: golficoon zou haar met ‘vuil trucje’ uit villa hebben gezet

De Amerikaanse verscheen tijdens de President’s Cup in 2017 voor het eerst publiekelijk aan de zijde van de legendarische golfer. Sindsdien waren de twee een koppel die hun relatie zo veel mogelijk uit de media trachtten te houden. Hun enige uitstap die geen betrekking had op golf was op de afgelopen US Open, toen ze Serena Williams kwamen steunen in New York. Tussendoor was Herman belangrijk geweest in het herstel van Woods na zijn berucht auto-ongeluk.

Maar deze maand werd duidelijk dat er een einde is gekomen aan een relatie van meer dan vijf jaar. En wat blijkt: Herman heeft Woods aangeklaagd. Ze eist dat haar naam verwijderd wordt uit een ‘non-disclosure agreement’ (dat vele bekende Amerikanen gebruiken) dat ze tekende in augustus 2017. Dat kan als er sprake is van seksuele aanranding of intimidatie. Een serieuze aanklacht dus aan het adres van Woods.

© AP

De Amerikaanse eist daarnaast ook 30 miljoen dollar voor “emotionele schade”. Zo zou Woods haar op aparte manier uit zijn villa in Florida gekregen hebben. Volgens Herman overtuigde het golficoon haar om een korte vakantie te nemen, waarna ze op het vliegtuig te horen kreeg dat Woods zijn sloten had verwisseld zodat ze niet meer binnen kon.

Enkele ‘vertegenwoordigers’ van Woods zouden daarbij ook 40.000 dollar afgenomen hebben van de Amerikaanse en haar daarbij net niet uitgescholden hebben. Zo weet The Daily Mail.