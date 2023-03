Met Milaan-Sanremo begint het peloton aan een lange rij klassiekers. De Via Roma in Sanremo behoorde jarenlang toe aan de spurters maar een echte massasprint hebben we de voorbije jaren niet te vaak gezien. Zijn de snelle benen terug aan zet of rijden de punchers opnieuw weg op of na de Poggio? Of ook: wie kan topfavoriet Tadej Pogacar volgen?