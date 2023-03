Ann Van den Broeck keert terug naar het podium in ‘Calendar girls’

Vorige maand vertelde de actrice in Play Café dat haar laatste bestraling achter de rug was. Intussen is ze gestart met hormoontherapie. “Die moet ik de komende zeven jaar volhouden, dat is elke dag een pil”, vertelde ze. “Daar komen heel wat bijwerkingen bij kijken, maar voorlopig heb ik van niet veel last.”

Naast Van den Broeck herken je in Calendar girls ook Sandrine André, Greet Rouffaer, Katja Retsin, Mieke Bouve, Katrien De Backer, Johan Terryn en Veerle Malschaert in de cast. Katelijne Verbeke, momenteel te zien als rechter in Assisen, tekent voor de regie.

Het verhaal draait rond twaalf dames, van wie één echtgenoot in het ziekenhuis wordt opgenomen met leukemie. Om geld in te zamelen, besluiten de vrouwen een (quasi)-naaktkalender te verkopen. Die kalender wordt ook echt gemaakt. Productiehuis Backstage schenkt de opbrengst daarvan aan Stichting Tegen Kanker.