Minister Somers wil Tiktok verbieden op werktelefoons bij lokale besturen

De Chinese app Tiktok zou "een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de cyberveiligheid van de lokale besturen", oordeelt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op basis van een advies van Staatsveiligheid en het Centrum voor Cybersecurity (CCB).

"De app beschikt over heel wat persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Tiktok is eigendom van het Chinese ByteDance. De Chinese wetgeving zou het bedrijf kunnen verplichten om informatie te delen met bijvoorbeeld de Chinese inlichtingendiensten. Ik roep lokale besturen dus op om Tiktok te verbieden", stelt hij.

In 2020 werd Tiktok op de werktelefoon nog afgeraden, maar het nieuwe advies toont volgens Somers aan dat "we een stap verder moeten gaan" en dus een verbod invoeren. De regel zou alleen gelden op werktoestellen. In totaal zijn er 171.000 personeelsleden aan de slag bij steden en gemeenten waarvan heel wat personeelsleden een werktelefoon gebruiken.

De minister meldt dat de nationale veiligheidsraad zich binnenkort zal buigen over het nieuwste advies van Staatsveiligheid. Woensdag riep federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) al op om Tiktok te verbieden op de professionele toestellen van federale ambtenaren.