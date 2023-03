Chanel en de camelia-bloem zijn meer dan ooit verweven met elkaar

In hun meest recente modeshow tijdens de Parijse modeweek en in hun beautyassortiment: wie Chanel zegt, zegt bijna in dezelfde zin camelia, de grote opvallende bloem. Alhoewel, wat het Franse modehuis betreft, is de camelia zoveel meer dan een bloem. Een inspiratie, die helemaal teruggaat tot oprichtster Coco Chanel.

De camelia, een plantensoort uit de familie van de bloemsoorten, is al decennialang aanwezig in de collectie van het Franse modehuis. Zo zie je geometrische rondingen van de bloem opduiken in hun juwelencollecties, in hun nieuwste collectie huidverzorging en recent nog op de catwalk in Parijs.

Daarin bracht hoofdontwerpster Virginie Viard een ode aan de iconische bloem. Niet toevallig want de oprichter van het luxehuis, Gabrielle ‘Coco’ Chanel, was in 1909 ook al voor diezelfde geurloze bloem gevallen. Bij de oprichting van Chanel verwerkte zij de bloem regelmatig in een broche voor op haar eigentijdse jurken of als sieraad.

Toen de inmiddels overleden Karl Lagerfeld later het roer overnam van Coco liet hij de bloem uitgroeien tot een waar icoon van het modehuis: in zowat elke collectie werd de camelia op een of andere manier verwerkt. Het toppunt van al die bloemenpraal kwam er in 2005 toen Lagerfeld maar liefst 4000 camelia’s borduurde op een trouwjurk, als sluitstuk van de modeshow.

Een liefde voor camelia’s die nu dus ook gedeeld wordt door Viard. “De camelia is geen thema, maar een eeuwigdurende code van het modehuis”, zegt ze na de modeshow op de Parijse modeweek. “Het is geruststellend en herkenbaar, ik ben dol op de zachtheid en kracht van de bloem.” En dat ze er dol op is, was te zien aan de collectie. Op zowat elk kledingstuk uit de herfst en wintercollectie van 2023 is de camelia minstens een keer aanwezig. Gestikt op zakken, toch maar als klassieke broche à la Coco of verwerkt in knopen.

