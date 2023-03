Frans dorpje erft miljoen, op voorwaarde dat ze graf van gulle gever onderhouden

Het Franse dorp Maidières, nabij Nancy, heeft zowaar een geschenk uit de hemel ontvangen. Een voormalig inwoonster, die in 2018 overleed, liet het dorp bijna één miljoen euro na. De schenking werd eind februari officieel gemaakt. In ruil vraagt ze enkel dat haar graf regelmatig onderhouden wordt.

De vrouw, genaamd Marcelle Verelle, stierf in 2018 op 96-jarige leeftijd. Ze werkte vroeger als lerares en woonde al jarenlang in Maidières. Tot verbazing van haar dorpsgenoten bleek ze een groot fortuin te bezitten. Haar huis en spaargeld waren samen goed voor een bedrag van 950.000 euro. Bij gebrek aan een erfgenaam besloot ze dit aan het dorpje te doneren.

Op 27 februari werd het bedrag aan de gemeente overgemaakt. Burgemeester Gérard Boyé was al langer op de hoogte van de erfenis, maar vertelde aan de Franse krant Ouest-France nog steeds ontroerd te zijn: “Ik heb geen woorden om deze vrijgevige daad te beschrijven.” Hij zei eerst te denken dat het bedrag niet klopte. “Mijn assistenten en ik vroegen direct of de komma wel goed was geplaatst. We waren stomverbaasd.” De erfenis “opent perspectieven” voor het dorp, dat slechts zo’n 1.500 inwoners telt en een jaarlijks budget van 940.000 euro heeft.

Marcelle verbond in haar testament maar één voorwaarde aan haar schenking: dat de gemeente haar graf in goede staat houdt. Die wens gaan ze respecteren, aldus de burgemeester, en ze willen nog een bijkomend eerbetoon brengen aan de gulle vrouw. “We gaan een straat of een gemeentelijk gebouw de naam Marcelle Verelle geven, om haar te bedanken.’’