Man die tot zijn elfde niet kon praten, is jongste zwarte professor ooit aan universiteit van Cambridge

Jason Arday kon pas op zijn elfde praten, maar is nu professor bij de universiteit van Cambridge. — © University of Cambridge

Jason Arday (37) kon tot hij elf was niet praten, maar is nu de jongste zwarte professor ooit aan de universiteit van Cambridge. Zijn prestatie is extra bijzonder, want toen hij drie was dachten experts dat hij zijn hele leven afhankelijk van anderen zou zijn.

Nienke Wensveen Bron: the mirror, the guardian

Als driejarige kreeg Jason Arday de diagnose dat hij een algemene ontwikkelingsstoornis en autisme had. Hij zou zijn hele leven afhankelijk zijn van de hulp van anderen. “Mijn moeder zei dat het een klap voor haar was toen ze de diagnose hoorde”, zegt Arday.

Door zijn ontwikkelingsstoornis verwerkt Arday informatie langzamer dan normaal. “Maar mijn autisme is als een magische truc”, zegt hij. “Daardoor kan ik geobsedeerd worden door dingen. Mijn moeder gaf me zaken om op te focussen, zodat ik de stabiliteit van herhaling had. Zo kon ik al snooker spelen toen ik elf was.”

Hulp van moeder

Maar praten deed hij voor die leeftijd nog niet. Zijn moeder hielp hem ermee. “Ze speelde veel muziek van Enya (Ierse zangeres bekend om haar new age-muziek, red.) thuis om geluiden uit te leggen. Ze zei dan: Dit is hoe een rivier klinkt, of Dit is hoe ik zou uitleggen hoe een rivier klinkt”, zegt Arday. “Ze dacht vast: Ik heb alles geprobeerd en niks werkt, maar ze had geen idee dat al die duizenden uren die ze met mij besteedde, het allemaal waard waren.’”

Toen Arday uiteindelijk elf werd, deed hij zijn gehoorapparaat uit en zei hij “hallo”. “Ik gebruikte het in de juiste context en mijn moeder vroeg: Wat zeg je? En ik zei het opnieuw”, zegt Arday. Tot dan gebruikte hij gebarentaal om te praten en ging hij naar veel spraaktherapie.

Studeren

Op zijn 18e leerde Arday lezen en schrijven en daarna ging het snel. Hij haalde zijn middelbare schooldiploma, deed een bachelor om gymleraar te worden, volgde daarna nog twee masters en promoveerde aan de John Moores Universiteit in Liverpool.

Bij de universiteit van Cambridge zal Arday sociologie geven. De universiteit neemt hem aan na het lezen van zijn werk tijdens zijn studies bij andere universiteiten. Daarin wijst hij op het tekort van zwarte mensen in het hoge onderwijs.