Twee Limburgse meisjes op podium van baristawedstrijd voor hotelscholen

Koffie Rombouts ging voor de 12de keer op zoek naar de Belgian Junior Coffee Ambassador. Zeventien leerlingen van verschillende hotelscholen streden in Ter Groene Poorte in Brugge voor de titel van beste jonge barista. De jonge koffieliefhebbers - één per school – moesten vier espresso’s, vier cappuccino’s en twee slow coffees bereiden volgens de regels van de kunst. Daarnaast was er ook een cuptasting, waarin de kandidaten meerdere koffies moeten proeven en onderscheiden.

De overwinning in de algemene rangschikking ging naar de kandidaat van Hotelschool Ter Groene Poorte, maar het podium was toch Limburgs getint met Britt en Eva die beslag legden op de 2de en 3de plek.

Cuptasting

Nicole Wouters, de begeleidende leerkacht van Britt Peetersem in Hotelschool Herk-de-Stad, is in de wolken met de prestatie van haar leerling. “Dit is ronduit een schitterend resultaat voor een kleine hotelschool als de onze”, lacht Nicole. “Dit is de beste prestatie ooit voor Herk-de-Stad. De exacte punten kennen we nog niet, maar van de jury hoorden we al wel dat het puntenverschil tussen de drie finalisten miniem was. Britt zat dus erg dicht bij die eerste plaats.”

Ook Kathleen Serdons van Hotelschool Hasselt is bijzonder tevreden met de prestatie van haar pupil Eva Droogmans. “Eva was erg ontgoocheld omdat ze pas derde was in de algemene ranking, maar ik ben dat zeker niet. Vooral in de cuptasting heeft ze het geweldig gedaan. Zowel in de voorronde als in de finale ging ze niet één keer in de fout. Ze had alle 12 koffies juist. Dat is nooit eerder gebeurd. Eva heeft een fenomenaal smakenpalet, daar moet ze in de toekomst echt iets mee gaan doen”, aldus Kathleen.