Ronnie O’Sullivan krijgt… snookerlesje: regerende wereldkampioen ziet tegenstander op briljante manier ontsnappen (en winnen)

Ronnie O’Sullivan zal dit jaar niet het Six Red World Championship winnen. De regerende wereldkampioen verloor in de 1/8ste finales van Ding Junhui, de beste Chinese snookerspeler ooit. Het werd 6-2 in Taiwan. Ding liet daarbij een wonderbaarlijke pot zien. Hij lag snooker achter geel en groen, maar vond toch de weg naar de rode bal en de pocket. En dat terwijl O’Sullivan klaar stond om opnieuw aan tafel te komen...