Verwennerij met Ikea, een tovertafel én een sponstuin: groene (t)huisinspiratie

Van een tuinkantoor, een ontspanningsruimte of een home gym tot een volwaardige woning: de vele mogelijkheden van de tiny spaces slaan aan, dat voelt ook Systimber. Het Belgische bedrijf, bekend om zijn houtschakelbouwsystemen, lanceerde succesvol Mini One, een stijlvol home office met zadeldak, demonteerbaar bureaublad en XL glaspartijen.

Trend: ontharding

Eindeloze regendagen of extreme droogte: in het gloednieuwe Zakboek voor de sponstuin geven tuinexperts Marc Verachtert en Bart Verelst tips om je tuin te ontharden: “Bedoeling is om stukjes groen zo in te richten dat water eenvoudig kan terugstromen naar de natuur. Dat kan met waterdoorlaatbare opritten, buienborders, de juiste beplanting … Het komt erop neer zo min mogelijk te verharden.”

Zakboek voor de sponstuin, Marc Verachtert & Bart Verelst, uitgeverij Lannoo, 176 blz., 22,99 euro