Met dit middel krijgen je kinderen minder gaatjes in hun tanden

Zilverdiaminefluoride: dat heb je volgens onderzoekers aan de New York University nodig om gaatjes in een melkgebit spectaculair af te remmen. Klopt dat? En hoe verloopt zo’n behandeling? Een Belgische kindertandarts legt het uit.

Zilverdiaminefluoride (SDF) kan het risico van een kind om een ​​gaatje te ontwikkelen in de komende twee jaar met tachtig procent verminderen. Dat beweren onderzoekers van de New York University. Ze ontdekten ook dat het in ongeveer vijftig procent van de gevallen kan voorkomen dat bestaande gaatjes verergeren.

Kindertandarts Dominique Declerck, verbonden aan de KU Leuven, bevestigt het effect van het middel. “Het type behandeling is al lang gekend. Zilverdiaminefluoride kan inderdaad cariësletsels, die ontstaan door een combinatie van inadequate mondhygiëne en onaangepaste voedingsgewoonten zoals veel koolhydraten eten, tot stilstand brengen en nieuwe letsels voorkomen. De toepassing gebeurt bijna enkel in melkgebit, want tanden worden er blijvend zwart door verkleurd.”

Hoe het werkt? “Het product wordt, na grondige reiniging van de tand, met een penseeltje lokaal aangebracht. SDF precipiteert op de behandelde zone en interfereert met microbiële activiteit. Elke tand kan ermee aangepakt worden, maar dat gebeurt niet omdat de behandelde zone nadien zwart kleurt”, zegt Declerck. De expert geeft nog mee dat de tandheelkundige behandeling pijnloos is, maar het product wel een onaangename smaak heeft, en de behandeling niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds.