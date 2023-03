Bryan Heynen, Daniel Muñoz en Angelo Preciado twijfelachtig voor topper tegen Union

Bryan Heynen incasseerde tegen STVV een tik van Boya op de knie en is twijfelachtig voor het duel van zondag. De aanvoerder verscheen voor de tweede dag op rij niet op het oefenveld. Angelo Preciado (enkel) deed wel de opwarming mee met de groep, maar bleef aan de kant voor de rest van de training. Samen met zijn maatje Daniel Muñoz werkte hij een individueel programma af onder het waakzame oog van physical coach Glenn Vanryckeghem. Of de twee Zuid-Amerikaanse backs op tijd speelklaar geraken voor zondag is nog onzeker. Ook Nicolas Castro (rug) trainde nog niet mee en moet wellicht passen voor de wedstrijd tegen Union.

Mike Trésor sloeg woensdag zijn enkel om op training en werd vandaag uit voorzorg nog aan de kant gelaten. Cuesta en Paintsil trainden wel opnieuw voluit mee met de groep nadat ze de woensdagtraining oversloegen met kleine kwaaltjes.