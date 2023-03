Zwembadparty voor goede doel in De Vossemeren op 17 maart: “Geweldige avond in paradijs”

Center Parcs steunt het jongerencollectief JEZ! dat nog tot 31 maart geld inzamelt voor een 200-tal organisaties die zich inzetten voor jongeren. Dit door het zwembad in Lommel op 17 maart vanaf 20 uur beschikbaar te stellen voor een zwembadparty. “Voor 25 euro per persoon steun je niet alleen het goede doel, maar heb je ook nog eens een geweldige avond in een zwemparadijs”, luidt de motivatie. Het steunen van JEZ! past goed bij Center Parcs volgens Liesbeth Vandamme, salesverantwoordelijke: “We hebben een speciale relatie met jongeren, ze zijn voor ons ontzettend belangrijk. We zien ieder jaar veel van hen op onze parken starten als jobstudent of in hun eerste baan. Bij ons krijgen ze de kans om het vak te leren en om door te groeien, maar we willen ook graag hun stem horen. Dat empoweren we door verschillende trajecten. Dat gunnen we eigenlijk alle jongeren in België, daarom ondersteunen we deze actie volledig.”

Naast het team van Qmusic zijn ook Influencers Steffi & Gerben, Miss België Emilie Vansteenkiste & Miss Limburg Haifa Salem Ali, JEZ!-ambassadeurs Jonas Lips & Cédric Galle van de partij voor een wildwaterrace die je online kan sponsoren door de juiste winnaar te raden. Op 29 en 30 maart organiseert het vakantiepark samen met JEZ! Talks nog een happening voor jongeren tussen 12 jaar en 26 jaar waarbij relevante thema’s uit hun leefwereld worden aangeraakt.

(gvb)