Opa leent auto uit aan kleinzoon (22) met levenslang rijverbod in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

De politie onderschepte woensdag de 22-jarige automobilist V.D. uit Heusden-Zolder. Dat gebeurde na voorafgaand onderzoek door de interventiedienst in samenwerking met de dienst verkeer. De jongeman reed rond zonder rijbewijs. Iets wat hij al een tijdje deed, blijkt uit het onderzoek dat eraan voorafgegaan is.

De politie bracht zijn dagelijkse verplaatsingen in kaart en woensdag konden ze de twintiger op de Westlaan tegenhouden. De bestuurder probeerde nog snel een parking op te rijden waar hij zijn wagen keerde om weg te kunnen rijden, maar na een vlucht van enkele minuten staakte hij zijn poging.

V.D. zette zijn auto aan de kant en gaf na enige opwinding de gepleegde inbreuken toe aan de politie. De 22-jarige is gekend bij politie en justitie. Zo kreeg hij nog maar net een levenslang rijverbod opgelegd. De Heusdenaar staat gekend voor onder meer gevaarlijk rijgedrag.

Dat hij toch nog rondreed, had de jongeman te danken aan zijn opa. De auto waarin hij zat, is eigendom van zijn grootvader. Ondanks het rijverbod was het niet de eerste keer dat V.D. diens auto meekreeg. De politie nam daarom de wagen in beslag. Het voertuig kan mogelijk nog verbeurd verklaard worden door de rechter. ppn