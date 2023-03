Topol, bekend uit ‘Fiddler on the roof’, is overleden

Topol, voor eeuwig en drie dagen Tevye uit ‘Fiddler on the roof’, is overleden. — © AP

Chaim Topol is op 87-jarige leeftijd overleden. De Israëlische acteur, werd bekend met zijn vertolking van Tevye, de melkboer die ‘If I were a rich man’ zong in ‘Fiddler on the roof’. Hij speelde de rol zowel op de planken als in de met Oscars bekroonde verfilming.

De acteur begon z’n carrière als Chaim Topol, maar liet zijn voornaam al snel achterwege. Zijn eerste stapjes op de planken zette hij als soldaat in het Israëlisch leger, waar hij deel uitmaakte van de entertainmentgroep. Nadien speelde hij bij verschillende theatergezelschappen en kreeg hij kleine rolletjes in bioscoopfilms.

Zijn doorbraak op het witte doek was de komedie Sallah Shabati, waarna hij ook internationaal werd opgemerkt. Hij was te zien in Hollywoodfilms als Flash Gordon en For your eyes only, één van de laatste James Bondfilms met Roger Moore.

3000 keer Tevye

Zijn bekendste rol zal echter altijd die van Tevye blijven, het hoofdpersonage uit de musical Fiddler on the roof. Hij speelde de rol in totaal meer dan 3000 keer, zowel op de planken van Broadway als die van het Londense West End. Nogal wiedes dus, dat hij de rol in 1971 mocht hernemen in de filmversie.

Hij won er een Golden Globe voor, maar greep naast een Oscar. De film sleepte wel de beeldjes voor beste geadapteerde muziek, beste cinematografie en beste geluid in de wacht. In 2009 speelde hij de rol voor de allerlaatste keer. The Jerusalem Post omschreef de acteur in 2012 als ‘het meest beroemde exportproduct van Israël sinds de Jaffa-sinaasappel.’