Laat je niet strikken door ‘Pinokkio-producten’: waarom je niet alles op de verpakkingen van voeding mag geloven

‘Ambachtelijk’ of ‘artisanaal’, ‘vers’, ‘traditioneel’, ‘op grootmoeders wijze’… Wedden dat het water je al in de mond komt als je dergelijke claims op de verpakking van een voedingsproduct leest? En dat weten de fabrikanten maar al te goed. Helaas zijn de meeste van die claims wettelijk niet vastgelegd en zijn ze vooral een marketingtruc om de consument in de luren te leggen. Testaankoop heeft er zelfs een naam voor: ‘Pinokkio-producten’.