DE GROTE TEST. Tien soorten hummus uit de supermarkt: “Maar één merk zouden we zelf in huis halen”

Het hummus-aanbod in de supermarkt is groot. Toch laat de kwaliteit meestal te wensen over. Dat is de conclusie van Lori Dardikman (28) en Tom Sas (42) van de Israëlische deli Bokor Tov. Zij testten tien soorten supermarkt-hummus. “Er zijn een paar merken die redelijk goed smaken. Maar dan nog is de kwaliteit niet te vergelijken met die van versgemaakte hummus. Maar één merk zouden we zelf in huis halen.”