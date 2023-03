56 dames beleven verwenavond met hapjes en dans op Vrouwendag

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn naar goede gewoonte de vrouwen aan het feest in Heers. “De weg naar een samenleving zonder discriminatie en glazen plafond is nog lang”, zegt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “De pandemie deed daar nog een schepje bovenop. Vrouwen stonden vaak in de frontlinie tijdens deze gezondheidscrisis staan en we zagen een toename van gendergerelateerd geweld. Daarom vinden wij dat de Heerse vrouwen elk jaar een verwenavond verdienen.”

Workshops

In een avondvullend programma wisselden aperitieven en dansen elkaar af. “Tijdens de eerste workshop leerden de dames, dankzij de professionele begeleiding van Carina Volont, enkele eenvoudige, maar lekkere aperitiefhapjes, cocktails en mocktails maken”, zegt Sonja. “Alle vrouwen kregen een receptenboekje mee naar huis. En in de workshop ‘discodansen’ mochten ze hun beste beentje voorzetten. Zo hebben we 56 dames een leuke avond kunnen bezorgen in het administratief centrum.” (frmi)