“Half mirakel”: hond met pasgeboren puppy’s levend van onder puin gehaald maand na aardbeving in Turkije

Exact een maand nadat Turkije en Syrië getroffen werden door een zware aardbeving zijn een hond en haar drie pasgeboren puppy’s levend teruggevonden in Hatay. Baasje Kadir Keyifli had al langer aangegeven dat zijn hond Sila nog steeds vermist was en wellicht onder het puin van zijn huis lag. Maar het lukte niemand om het gebouw betreden. Maandag slaagde een reddingsteam er dan toch in. Ze vonden Sila levend terug, maar toen moest de grote verrassing nog komen. “Heb jij puppy’s gebaard?!”, klonk het toen ze drie kleintjes zagen liggen.