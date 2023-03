Papa van Sanda Dia keert terug naar plekken waar zijn zoon fatale doop doormaakte: “Hier hebben ze hem laten sterven als een dier”

Hij wil het met z’n eigen ogen gezien hebben, net voor de start van het strafproces maandag. De cafés in Leuven waar zijn zoon Sanda Dia in contact kwam met de elitaire studentenclub Reuzegom en waar de fatale doop begon. En de blokhut in Vorselaar, waar Sanda op 5 december 2018 urenlang in een ijskoude put zat. Daar plant papa Papis Dia een rozenstruikje. “Nooit kom ik hier nog terug.”