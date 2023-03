Openbare diensten houden vrijdag nationale actiedag: bekijk hier waar je hinder kan ondervinden

Het gemeenschappelijk vakbondsfront voert al de hele week acties in de openbare diensten. Vrijdag is er een nationale actiedag. Onder meer het openbaar vervoer zal dan niet volgens het boekje rijden. Kijk hier waar je hinder kan ondervinden:

De politievakbonden voeren al langer acties en deden dat ook donderdagochtend vanaf 6 uur aan de luchthaven van Charleroi. De toegang tot de parking werd versperd met filterblokkades. De actie zorgt voor lange files richting de luchthaven.

Met de acties willen de vakbonden aandacht vragen voor het nijpende personeelstekort. Om het beroep aantrekkelijker te maken vragen ze onder meer ook een eindeloopbaanregeling voor alle politiemensen en een “echte” loonsverhoging, die al 22 jaar op zich laat wachten.

Passagiers die donderdag vertrekken wordt gevraagd om zeker drie uur op voorhand op de luchthaven te zijn.

De Lijnzal vrijdag door de staking bij de openbare diensten gemiddeld maar 57 procent van de ritten kunnen uitvoeren. Dat meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij.

In de provincie Antwerpen zou 51 procent van de ritten uitgevoerd worden, in West-Vlaanderen 54 procent en in Limburg 56 procent. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen ligt het aantal uitgevoerde ritten iets hoger, met respectievelijk 62 en 64 procent.

Wie zich morgen met de bus wil verplaatsen, kan nu al terecht op de routeplanner van De Lijn. Daarop vind je alle bussen die morgen zullen rijden. Ritten die niet rijden, worden niet getoond.

Al zal de hinder bij de NMBS wellicht het grootste zijn in Wallonië, ook in Vlaanderen hou je er best rekening mee dat je trein mogelijk niet zal rijden of niet zoals gepland.

“Door de staking bij de openbare diensten zal vrijdag maar een derde van de treinen rijden”, zo meldt de spoorwegmaatschappij.

“De spoorhinder start donderdagavond om 22 uur en zal tot vrijdagavond duren. Tussen de grote steden zal de helft van de IC-treinen rijden. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een derde. Bijna alle P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, worden geschrapt. In Vlaanderen zullen de percentages iets hoger liggen dan in Wallonië.”

De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, rond Ottignies in Waals-Brabant en tussen Luik en Hoei. “Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel in Namen en Luik, die noodzakelijk zijn om het treinverkeer veilig te laten verlopen”, luidt het. De aangepaste dienstregeling is sinds vanmorgen te bekijken op de website van de NMBS.

Ook de post- en pakjesbedeling zal ernstige hinder ondervinden. Het personeel van bpost legt op donderdag 9 maart om 22 uur het werk neer en dat tot vrijdagavond 22 uur. De krant wordt wel bedeeld, maar mogelijk later dan normaal.

Veel openbare diensten zoals gemeentehuizen en OCMW’s zullen gesloten blijven. Scholen zijn wel open, maar acties zijn niet uitgesloten. Alle openbare diensten kunnen zelf beslissen of ze deelnemen en zo ja, welke acties ze houden, klinkt het bij de vakbonden.